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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Denetim sırasında saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru, hastaneye kaldırıldı

İZMİR - Denetim sırasında saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru, hastaneye kaldırıldı

- Yaralanan zabıta görevlilerinden görüntü - Olay yerinden görüntüler İzmir 'de denetim sırasında saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru, hastaneye kaldırıldı - Olayla ilgili 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde, denetim yapan 3 zabıta görevlisi, bir grubun saldırısında yaralandı.Karabağlar Belediyesinde görevli zabıta memurları, sanayi sitesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim yaptı.Ekipler, minibüslerin önüne konulan tente, masa ve sandalyeleri kaldırmak istediği sırada tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredekiler de olaya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen tartışmada, demir sopa ve sandalyelerle saldırıya uğrayan 3 zabıta görevlisi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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