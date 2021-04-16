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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'den, Antalya'ya 'görüntülü mezar ziyareti'

İzmir'den, Antalya'ya 'görüntülü mezar ziyareti'

Görevlinin Hanife Kaya'yı araması

Kamera Ölüm Yıldönümü Gözyaşı Cep Telefonu Irak 

-Hanife Kaya'nın annesinin mezarını tarif etmesi
-Mezarın bulunması
-Hanife Kaya'nın duygulanması
-Dua etmesi
-Annesine söylediği sözler
-Hanife Kaya'nın konuşması
-Mezarın sulanması
-detay

( ANTALYA )-Pandemiye takılınca, annesinin ölüm yıldönümünü görüntülü andı-Belediye görevlilerinin yardımıyla görüntülü ulaştığı annesinin mezarında dua edip gözyaşı döktü.-İzmir'de yaşayan kadın, Covid-19 tedbirleri dolayısıyla mezarlığa gelemeyince, annesinin ölüm yıl dönümünü görüntülü aramayla anıp, dua etti ANTALYA

- İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, pandemi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması sonucu, annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi. Kaya, belediye görevlilerinin yardımıyla görüntülü ulaştığı annesinin mezarında dua edip gözyaşı döktü. İzmir’de yaşayan ev hanımı Hanife Kaya, 5 yıl önce hayatını kaybeden annesinin Antalya’daki mezarına ölüm yıl dönümünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle gelemedi. Seyahat engeline takılan Kaya, Konyaaltı Belediyesi Halk Masa’ya müracat etti. Hanife Kaya’nın, annesinin mezarını cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüp, dua etmek istediği yönündeki talebi belediye ekiplerince olumlu karşılandı. Konyaaltı Belediyesi görevlileri Ayşe Kaya'nın mezarının bulunduğu Arapsuyu Mezarlığına giderek Hanife Kaya'nın isteğini yerine getirdi. 95 yaşında hayatını kaybeden annesinin mezarını cep telefonunun kamerasından gören Kaya, "Ben seni annem her yerde bulurum. Güzel anam benim. Ramazan’ın mübarek olsun, bayramda yine gelemem yanına. Bırakmam ki ben seni" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Annesine dua eden Kaya, "Covid-19 nedeniyle şehirlerarası seyahat yapmak istemedim. Belediye sayesinde annemi ziyaret etmiş oldum. Ölüm yıl dönümünde mezarı başında dua etmiş gibi oldum. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Ekipler, Ayşe Kaya’nın mezarının bakımını ve sulama işlemini yaptıktan sonra mezarlıktan ayrıldı.
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