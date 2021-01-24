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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İzmir'deki yangında yaralanan kadın hayatını kaybetti

İzmir'deki yangında yaralanan kadın hayatını kaybetti

arşiv-

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 


- İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilendiği düşünülen 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sobadan çıktığı öne sürülen yangında alevler bir anda büyüyerek daireyi ve üst katı sarmaya başladı.
Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
2 kişi alevlerden kurtarıldı Yangında evde mahsur kalan Sevgi Uludağ (27) ve Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Sevgi Uludağ, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgi Uludağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa K.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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