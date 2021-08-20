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İzmir'deki yangına müdahale İHA kameralarına yansıdı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'deki yangına müdahale İHA kameralarına yansıdı

İzmir'deki yangına müdahale İHA kameralarına yansıdı

- İHA kamerasından müdahale

Makilik Alan Harekete Geç Orman Yangını Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

-- Helikopter müdahalesi
-- Alev ve dumanlardan görüntü
-- Bölgeden görüntü

( İZMİR -EK)- İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı İZMİR

- İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Urla ilçesindeki yangın, ilçeye bağlı Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Yangınların yerleşim yerlerinden uzak olduğu bildirildi.

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