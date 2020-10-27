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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hayatını kaybeden kanın fotoğrafı

Yaşam Mücadelesi Silahlı Saldırı Kuaför Salonu Genç Kadın Ölüm Haberi 

-ARŞİV
-Olay yeri
-Detay
-Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasındaki astsubayın, eşinin çalıştığı kuaförde 3 kişiyi vuran ve daha sonra intihar etmesi olayında ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Talihsiz kadının 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından ölü sayısı 4'e yükseldi. Edinilen bilgiye göre olay, 2 Eylül tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak’ta bulunan kuaför salonunun önünde meydana geldi. Astsubay Köksal Doğru (44), akşam saat 18.30 sıralarında iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Handan Doğru'nun (39) işlettiği kuaför salonuna gelerek hem eşine hem de kuaförde bulunan şahıslara kurşun yağdırdı. Handan Doğru'nun kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper Rapuroğlu (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför salonunda çalışan Gizem Önal (26) ise ağır yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Köksal Doğru, şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar etti. 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Öte yandan Astsubay Köksal Doğru'nun yaptığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Gizem Önal, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Önal'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, genç kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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