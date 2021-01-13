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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

- Selin yaşandığı bölgeden aktüel görüntü

Güzergah Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket Aktüel 

-- Su baskını olan yerlerden drone görüntüsü

( İZMİR - DRONE) İZMİR

- İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi. Yaşanan sel felaketinin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.
Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü.
Gece saatlerinde de özellikle Buca ve Karabağlar ilçelerinde, sağanak yağış dolayısı ile bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi. Konak ilçesinde bulunan altgeçitleri su basarken, baskının olduğu caddelerde yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için seferber olurken, trafik polisleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olup sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi Öte yandan meydana gelen sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Sağanak yağış ve selden en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'nın Akıncılar Mahallesi'ndeki hasar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde selden hasar gören araçlar, yağmur suları nedeniyle zarar gören yollar ve sel nedeniyle oluşan trafik yer aldı. (AÇ-
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