İzmir'deki saldırı öncesi şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

-O.G.'nin il binasına elinde büyük bir çantayla girdiği an

-Olayın ardından şahsın yakalandığı görüntüler(arşiv)



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırı şüphelisi O.G.'nin, saldırıyı gerçekleştirmeden hemen önce HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı. O.G.'nin ticari taksiden elinde büyük çantayla indiğinin görülmesi dikkat çekti. Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi. Elinde büyük bir çantayla içeri girdi Öte yandan O.G.'nin HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde O.G.'nin ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü.

Şüpheli O.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



