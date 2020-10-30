İzmir'deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı



- İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesinde yıkılan 7 katlı binadan 5. kişi yaralı olarak çıkarıldı.Merkez üssü Seferihisar olan 6.7 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken binadan bir erkek vatandaş yaralı olarak kurtarıldı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği apartmanda çalışmalar devam ediyor.



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