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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir'deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

İzmir'deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

YARALININ KURTARILMA ANLARI

( İZMİR ) İZMİR

Deprem Nadan 


- İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesinde yıkılan 7 katlı binadan 5. kişi yaralı olarak çıkarıldı. Merkez üssü Seferihisar olan 6.7 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken binadan bir erkek vatandaş yaralı olarak kurtarıldı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği apartmanda çalışmalar devam ediyor.
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