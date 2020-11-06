Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir'deki depremzedelere giysi desteği - İSTANBUL

İzmir'deki depremzedelere giysi desteği - İSTANBUL

- Yardım kolilerinden görüntüler - Kolilerin araca taşınması - Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can'ın açıklaması İzmir'deki depremzedelere giysi desteği - İstanbul 'da bir giyim firması, İzmir'deki deprem nedeniyle kışa hazırlıksız yakalanan depremzedeler için bölgeye giysi kolileri gönderdi - Kamyonete yüklenerek yola çıkan giysiler, evleri enkaza dönüşen ve kıyafet desteğine ihtiyaç duyan depremzedelere dağıtılacakİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bir giyim firması, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kışa hazırlıksız yakalanan depremzedeler için bölgeye giysi gönderdi.Türkiye, İzmir'deki depremin ardından büyük bir dayanışma örneği göstererek afetin yaralarını sarmak ve depremzedelerin acılarını hafifletmek için bölgeye insani yardımlar ulaştırıyor.Bağcılar'da bir tekstil firması da kışa hazırlıksız yakalanan depremzedeler için başlattığı kampanya ile bölgeye giysi kolileri gönderdi. Kamyonete yüklenerek yola çıkan, üzerinde "Geçmiş olsun", "Acınız acımızdır" ve "Dayanışma yaşatır" gibi sözlerin bulunduğu kolilerdeki giysiler, evleri enkaza dönüşen ve kıyafet desteğine ihtiyaç duyan depremzedelere dağıtılacak. - Duyarlı firmalara destek çağrısıFirmanın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem sonrası "tek yürek" olduğunu söyledi.

Enkaz alanındaki kurtarma çalışmalarından etkilendiğini anlatan Can, kendilenin de "İzmir için biz ne yapabiliriz?" diye düşünürken depremzedelere destek eli uzatmak için harekete geçtiğini belirtti.
Giysilerin deprem nedeniyle kışa hazırlıksız yakalanan vatandaşları biraz olsun ısıtmasını umut ettiğini vurgulayan Can, "İzmir'de kış şartlarında bu depremin olması ve enkaz altında birçok kişinin giyim eşyasının kaldığını düşünerek bu desteği oraya göndermeyi düşündük. Destek amaçlı gönderdiğimiz ürünler orada ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılacak." ifadesini kullandı.Can, tekstil sektöründeki diğer duyarlı firmaların da bu desteğe katkıda bulunmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Depremzede Tekstil Sektörü İnsani Yardım Harekete Geç Düşünür 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı