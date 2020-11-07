Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi - SİİRT

İzmir'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi - SİİRT

- AFAD Müdürlüğünün tabelası, aracın yardımların bulunduğu depoya gelişi - Yardımların kolilere doldurulması - Kolilerin içinden görüntüler - Siirt AFAD Müdürü Cahit Akkoyun'un konuşması - Depo sorumlusu Mehmet Özalp'ın konuşmasıİzmir'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgiSİİRT (AA) - Siirt 'te, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor.Valilik öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklar, ilçe ve belde belediyelerinin desteğiyle il genelinde başlatılan kampanyaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütü ve vatandaşlar yoğun destek verdi.AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, devam eden kampanyada şu ana kadar 4 bin 530'un üzerinde gıda kolisi ve 2 bin 787 battaniye bağışlandığını belirtti.
Siirt lilerin Van, Elazığ ve Malatya depremzedelerine gösterdiği hassasiyeti İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara da gösterdiğini dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:"Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında ' Siirt 'ten İzmir'e' temasıyla başlattığımız kampanya sürüyor. Bir haftalık kampanyada başta kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri olmak üzere vatandaşlar yoğun bağışta bulunuyor. Hatta bazı öğrencilerimiz kurumu arayarak harçlıklarını bağışlamak istediklerini söylemeleri bizleri hem duygulandırdı hem de toplum olarak 7'den 70'e dayanışmaya ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor."Nakdi yardımın kabul edilmediği kampanyada toplanan yardımların tespit edilen depolarda düzenli bir şekilde kolilere doldurularak hazır bekletildiğini bildiren Akkoyun, çok yakında yola çıkacak yardımların tırlarla İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.
Akkoyun, kampanyaya destek veren bütün yardımseverlere teşekkür etti.Depo sorumlusu Mehmet Özalp da toplum olarak dayanışmaya en çok ihtiyaç hissedilen bu dönemde yapılan yardımları çok anlamlı bulduklarını aktardı.Özalp, "İçinde kuru gıdadan oluşan yardımlar eldiven ve maske takan 20'ye yakın personelle düzenli olarak kolilere dolduruluyor. Herkes İzmir için seferber olmuş durumda. Daha önce Malatya ve Elazığ depreminde gördüğümüz ilgiyi bugün de İzmir'deki depremzedeler için görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardım Kampanyası Kaymakamlık Sivil Toplum Öğrenciler Hassasiyet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı