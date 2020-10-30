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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir’deki depremde yıkılan binadan 7 kişi kurtarıldı

İzmir’deki depremde yıkılan binadan 7 kişi kurtarıldı

- İzmir’deki depremde yıkılan binadan 7 kişi kurtarıldı

( İZMİR ) İZMİR

Bebek Hastane Deprem Nadan Sağlık Ekipleri 


- İzmir’in Bayraklı ilçesinde Manavkuyu semtinde yıkılan bir binadan 7 kişi sağ olarak kurtarıldı. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremde Bayraklı ilçesinin Manavkuyu semtinde bulunan Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Yapılan çalışmalarda biri bebek 2 kişi sağlık ekiplerince kurtarılırken, AFAD ekiplerince yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişi daha kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında olduğu düşünülen kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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