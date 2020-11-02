İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

-BAKAN AKAR DETAY



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'deki depremde hayatını kaybeden aralarında Zeynep Mina ve Elif Lina kardeşlerin de bulunduğu 5 kişi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin de katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Sitesi'nde enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina ile Mukadder Sesver, Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın da katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelere omuz veren Bakan Akar ve Komutanlar, ailelere taziye dileklerini de iletti. (ME



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