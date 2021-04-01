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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'deki cinayetin şüphelisi: 'Öldürmek istemedim, bıçağın üzerine düştü'

İzmir'deki cinayetin şüphelisi: 'Öldürmek istemedim, bıçağın üzerine düştü'

arşiv görüntüler

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Cinayet 

-fotoğraf

( İZMİR ) İzmir'deki cinayetin şüphelisi: "Öldürmek istemedim, bıçağın üzerine düştü" İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde Cengiz Gezici, sokak ortasında tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet şüphelisinin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabasını öldürmek istemediğini, kavga esnasında Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürüldü.Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici, bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayın ardından hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi.Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Kadir Sait B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile küfürleşme sebebiyle kavga ettikleri, kavga sırasında akrabasını öldürmek istemediği ve Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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