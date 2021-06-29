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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir’de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

-Telefon görüntüsü

Zeytinli Zeytinlik Yangın Altın Yangına Müdahale 

--Olay yeri genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarca yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 8 dönümlük alanı etkisi altına alan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (Mİ-
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