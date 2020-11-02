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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de yürek ısıtan görüntü

İzmir’de yürek ısıtan görüntü

Polislerin çocuklarla sohbet etmesi

Deprem Memur Polis Ekipleri Yıkım Çalışmaları Objektif 

-Çocuklar detay
-çocukların gülümsemesi
-Çevredeki vatnadaşların kontrollü yıkım çalışmalarını izlemesi
-Yıkım çalışmalarından detay
-Çadırdan detay

( İZMİR )- Polis memurları hasar gören binanın kontrollü yıkımı esnasında çadırdan dışarı bakan çocukların dikkatlerini kendilerine çekti- Çocukların önüne oturup görüş açılarını kapatan polis memurları, sohbetleriyle onları güldürdü İZMİR

- İzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü. Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılırken, objektiflere takılan bir görüntü ise yürekleri ısıttı. Yıkımın yapıldığı alanın hemen 100 metre uzağındaki çadırın içinden etrafa bakınan 3 çocuğu fark eden polis memurları, maske ve kolonya verme bahanesiyle çocukların yanına gitti. Polis memurları, enkazın bulunduğu apartmanla, çadır içerisinden bakan çocukların görüş açısını kapatarak onların dikkatlerini kendilerine çekti. Ardından çocuklarla uzun süre sohbet eden polis ekipleri ve onlara sonradan dahil olan bir Kızılay yetkilisi, çocukların yüzlerini güldürdü. (SM-
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