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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de yıldırım düştü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu

İzmir’de yıldırım düştü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Telef olan hayvanlardan görüntüler

Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Hayvan 

-Cep telefon görüntüsü ve dik açı
-Hayvan sahibi ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Menderes ilçesinde küçükbaş sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 55 küçükbaş hayvan telef oldu.İzmir’de gün içerisinde kent genelinde sağanak yağış etkili olurken, Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi’nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Bekir İnce’nin ağaç altında bekleyen sürüsünün üzerine yıldırım düştü. İnce’nin kredi çekerek almış olduğu küçükbaş hayvanlarından 55 tanesi olay sonrası telef oldu. Yağmurun başlaması ile hayvanların korunmak amaçlı ağacın altına geldiğini belirten İnce, “Hayvanlar ağacın altında yağmurdan korunmak isterken, yıldırım düştü ve 50-60 adet hayvanım telef oldu. Bu işleri kredi çekerek yapıyordum” dedi.

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