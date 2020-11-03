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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler yurt haberde

Deprem Sahil Kasabası Tsunami Cep Telefonu Çocuk Parkı 

-Suyun gelmesi detay
-İskelede bulunanlar detay
-Vatandaşların kaçması detay
-Suların karaya çıkması detay

( İZMİR ) -- Hızla gelen deniz suyu saniyeler içerisinde karaya çıktı İZMİR

- İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekilen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görüldü.
İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana gelmişti. Tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Tsunamiden kaçan vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayda aldıkları görüntülerde vatandaşların son anda kaçtığı görüldü.
Görüntülerde hızla gelen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görülüyor. Vatandaşlar ise kendilerine doğru gelen sudan koşarak kaçıyor. Sahil şeridini de geçen sular, bir çocuk parkını ise kısa sürede sular altında bıraktığı görüldü.
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