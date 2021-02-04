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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de yasa dışı trol avcılığına geçit yok

İzmir'de yasa dışı trol avcılığına geçit yok

-Trol ağlarından detaylar

Su Ürünleri Gesi Trol 

--Genel detaylar

( İZMİR )- Güzelbahçe'de 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu İZMİR

- İzmir’de, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe bölgesindeki limanlara düzenlenen operasyonda, 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe bölgesindeki limanlara operasyon düzenledi.
Operasyona, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.
Müşterek baskında, 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu. (HG-
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