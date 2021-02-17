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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de yangın paniği: 2 otomobil ve 1 iş yeri yandı

İzmir'de yangın paniği: 2 otomobil ve 1 iş yeri yandı

- İtfaiye ekiplerinden detay ve genel görüntü

Polis Yangın Paniği Kamera Ticari Araç Polis Ekipleri 

-- Yanan araçlar ve iş yerinden görüntü
-- Vatandaş ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilde meydana gelen yangın, önündeki araç ve yanındaki iş yerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 02.00 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5050 sokakta meydana geldi. İddiaya göre İsmail Kasap'a ait 35 DH 302 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangın park halindeki başka bir araç ve yanındaki iş yerine de sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye, kısa sürede alevleri söndürerek, yangını kontrol altına aldı. Meydana gelen yangın sebebiyle 2 araç ve 1 iş yerinde hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. "Seslere uyandım" Yangını gören çevre sakinlerinden Sinan Baytar (58), olay anını anlattı. Baytar, "Bağırış seslerine uyandım. Bir baktım ki araçlar yanıyor. Hemen arkadaşlar hortumları getirdi. Söndürmeye çalıştılar ancak sönmedi. Öndeki arabaya ve eski fırın var oraya da sıçradı. Dar sokak olmasına rağmen itfaiye ekipleri sokağa girdi ve söndürdü" açıklamasında bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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