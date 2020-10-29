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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de yağmur altında Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İzmir’de yağmur altında Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tebrikleri kabul edilmesi

Cumhuriyet Perspektif Saygı Duruşu İstiklal Marşı Siyasi Parti 

-Saygı duruşu ve İstiklal marşınsan görüntü
-Protokolden görüntüler
-Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşması

( İZMİR )- Vali Köşger'den Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende birlik, beraberlik ve tedbir mesajı İZMİR

- İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, birlik, beraberlik ve tedbir mesajı verdi.İzmir’de Cumhuriyet Bayramı töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Korona virüsü önlemleri çerçevesinde yağmur altında yapılan törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve az sayıda vatandaş katıldı.
Törende Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer tebrikleri kabul etti. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Vali Köşger’den birlik, beraberlik ve tedbir mesajıTörende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Köşger, İzmirlilerin ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, “Tüm olumsuz koşullara rağmen bugün burada tüm yurtta oluşan coşku, cumhuriyetin aziz milletimiz tarafından benimsendiğini 97 yıllık getirilerinin hayat tarzı olarak içselleştirildiğini ifade etmektedir. Tüm dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar birçok alanda olduğu gibi bu yılki Cumhuriyet Bayramını da buruk bir biçimde kutlamamıza neden olmaktadır. Böyle zamanlarda kenetlenmemiz, güç birliği yapmamız bizi her daim güçlü kılacak, mücadele gücümüzü daha da arttıracaktır. Salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uyma derecemiz başarı şansımızı da belirlemektedir. İstisnasız tüm vatandaşlarımızın bu tedbirlere uymalarını özellikle rica ediyorum. Her şeye rağmen hayatın akışı devam etmektedir" dedi.
“Ülkemiz, her zamankinden daha güçlüdür”Uluslararası arenada Türk milletini yakından ilgilendiren olaylar yaşandığını hatırlatan Vali Köşger, “Bu bağlamda gerek tarihimizde gerekse yakın geçmişimizde yaşanan bazı önemli hadiseleri iyi tahlil etmemiz, geleceğimizi şekillendirmemizde bizlere önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgemizde yaşananları irdelerken konuyu milletimizin son 100-150 yıllık tarihinde yaşadıklarından bağımsız ele alamayız. Bugün başımıza musallat olan piyonları kullanan şer odaklarını daha iyi tanımak için tarihimize ve olaylara kendi perspektifimizden milli bir şuurla bakmamızın yeterli olacağına inanıyorum. Biliyoruz ki Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik; gayretler, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve askeri alanlarda son yıllarda sağlanan başarı şer odaklarını rahatsız etmektedir. Bu şer odakları ve onları kullanan malum eller çok iyi bilmektedir ki bu millet artık 100 yıl önceki gibi değildir. Ülkemiz askeri, ekonomik, siyasal, sosyal ve diplomasi başta olmak üzere birçok alanda her zamankinden daha güçlüdür. Milli değerler etrafında birleşen aziz milletimiz tarihimizin gurur dolu sayfalarına yenilerini eklemeye devam etmektedir. Bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde uzun bir yaşam diliyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

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