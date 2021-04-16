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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı

drone görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Narkotik Köpek 

-Şüphelilerin emniyet çıkışından detay
-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( İZMİR )- İzmir'de 22 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı İZMİR

- İzmir'in Menderes, Buca ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından 22 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çıkar amaçlı örgütü tespit etti. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Nisan tarihinde 22 değişik adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerde narkotik köpek destekli yapılan aramalarda, 802 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 10 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ile şarjörü ele geçirildi.20 şüpheli adliyeye sevk edildiÖte yandan olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında kadınların da bulunduğu 20 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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