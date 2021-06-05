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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 tutuklu

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 tutuklu

Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Yakalama Kararı Metamfetamin 

-Operasyon görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde 120 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Grup Amirliği ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 adrese operasyon düzenledi.
120 polisin katıldığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 4'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli tutuklandı Adreslerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin maddesi, 26 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet bong aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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