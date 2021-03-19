İzmir’de uyuşturucu operasyonu



- İzmir’de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 195 adet ve 123,11 gram “Magic mashroom” isimli uyuşturucu mantar maddesi ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi; 11 şahıs ise gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak gerçekleştirdiği çalışmalar ile uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde İzmir’in çeşitli noktalarında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 195 adet ve 123,11 gram “Magic mashroom” isimli uyuşturucu mantar maddesi, “Magic mashroom” isimli mantar maddesini yetiştirmek için kullanılan düzenek ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı.



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