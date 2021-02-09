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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 663 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 663 kök Hint keneviri ele geçirildi

- Operasyona ait detay ve genel görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

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- İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 663 kök Hint keneviri bitkisi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda seralarda yetiştirildiği belirlenen 663 kök Hint keneviri bitkisi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-ÖZ-Y)
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