Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Köpekle aramadan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Cumhuriyet Uyuşturucu Başsavcılık Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 


- İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bayındır ve Kiraz cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bayındır ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde şüpheli S.U. ve Kiraz ilçesi Karabolu Mahallesi'nde şüpheli N.K.'nın kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yaklaşık 1.5 kg kubar esrar, 187 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli S.U. ve N.K. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement