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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 15 kilogram bonzai ele geçirildi

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 15 kilogram bonzai ele geçirildi

Polis ekiplerinin uyuşturucu madde operasyonundan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

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- İzmir’in Konak ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 15 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’ne bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilogram 31 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ekipler, adreste bulunan 2 şahsı yakalarken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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