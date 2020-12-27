İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 15 kilogram bonzai ele geçirildi



- İzmir’in Konak ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 15 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’ne bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilogram 31 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ekipler, adreste bulunan 2 şahsı yakalarken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.



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