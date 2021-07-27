İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı



- İzmir’in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik bilgi alan ve harekete geçen ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde; toplamda 363 kök Hint keneviri bitkisi ve 9 kilo 400 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, dün Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede dağlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği ve kurutularak uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dağlık arazide ve şüpheli Ü.D.’nin ikameti ile iş yerinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda; toplamda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ü.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (Mİ-MÇ-Y)

