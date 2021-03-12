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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de trans birey cinayetinde şoke eden detay: Başına sert bir cisimle vurulmuş

İzmir’de trans birey cinayetinde şoke eden detay: Başına sert bir cisimle vurulmuş

Fotoğraflar

Olay Yeri İnceleme Urus Sağlık Ekipleri Cinayet Trol 

-ARŞİV-

( İZMİR )- Çekyat içerisinde ölü bulunan trans birey cinayete kurban gitti İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde, battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan trans bireyin ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Trans bireyin başına sert bir cisimle vurularak cinayete kurban gittiği öğrenildi. Olay, gece saatlerinde Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınmayan ve yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu bulunulan ‘Miraş Güneş’ adını kullanan trans birey Kadir Yüksel’in (36) dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca bina sakinleri durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, Kadir Yüksel’i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, Yüksel’in başına sert bir cisimle vurularak cinayete kurban gittiği öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardından Yüksel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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