Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de trafik kazası: 6 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 6 yaralı

Olay yerinden detay

Trafik Kazası Bild Akkale Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den Bergama’ya giden E.Ö. yönetimindeki Volkswagen marka 35 DY 930 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki Renault marka 34 BMA 715 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler M.Ö. ve E.Ö ile otomobilde bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. (AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı