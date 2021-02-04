İzmir’de trafik kazası: 6 yaralı

-Kaza yapan araçlardan detay



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den Bergama’ya giden E.Ö. yönetimindeki Volkswagen marka 35 DY 930 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki Renault marka 34 BMA 715 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler M.Ö. ve E.Ö ile otomobilde bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. (AÇ-



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