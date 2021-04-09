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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu

İzmir’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu

-Genel ve detay görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

--İtfaiye ekiplerinden görüntüler
--Yanan evden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde sokakta yaşayan bir kişinin zaman zaman kullandığı tek katlı metruk evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sonrası evde hasar meydana geldi. Yangın, saat 05.00 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5170 Sokak’ta bulunan tek katlı metruk evde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevinde bulunan polis ekipleri tek katlı evden alevlerin yükseldiğini fark etti. Durum, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilirken, sokakta yaşadığı ve zaman zaman gelerek evi kullandığı öğrenilen Mustafa Ç., alevlerin arasından kendini sokağa attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, evin Almanya’da yaşayan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilirken, hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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