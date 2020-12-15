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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir’de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi

İzmir’de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi

Su taşkının yaşanan yerden drone görüntüleri

Sağanak Yağış Gesi Batın Felaket Aktüel 

-Sokak ve caddelerde aktüel görüntüler

( İZMİR ) -- Denizin taştığı Mavişehir'de taşkına karşı kumdan set oluşturuldu, bölgede sular çekildi İZMİR

- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle denizin taşması sonucu Mavişehir bölgesinin büyük bir kısmı sular altında kalmıştı. Yapılan çalışmalarla beraber bölgede bulunan sular bu sabah saatlerinde tamamen çekilirken, sahil bandına taşkını önlemek amacıyla kurulan 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi. İzmir’de 4 gündür devam eden sağanak yağışlar, dün Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde denizi taşırmış ve bu taşmayla beraber çok sayıda site bahçesi, dükkanlar ve yol kenarında bulunan araçlar sular altında kalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları yürüttü. Bölgede sular altında kalan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yeni bir taşkın yaşanmaması için 2 kilometrelik kumdan set Yaşanan felaketin ardından akşam saatlerinde ise sahada çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bölgede bulunan sular, bu sabah saatlerinden itibaren tamamen çekildi. Sahil bandına ise olası yeni bir taşkına karşı kepçe yardımıyla ile 2 kilometrelik kumdan set çekildi. 4 ekip ve 40 personel tarafından oluşturulan kumdan set havadan görüntülendi. (Mİ-HG-
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