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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

İzmir’de süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

-Olay yeri detaylar

Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

--Kaza alanından detaylar
--Genel detaylar

( İZMİR -EK)- İzmir'de feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı İZMİR

- İzmir’in Bergama ilçesinde, süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Bergama ilçesi Bölcek Kavşağı’nda meydana geldi. Murat T. idaresindeki 45 DM 958 plakalı Mercedes marka süt kamyonu, Bergama-Göçbeyli kara yolunda seyir halindeydi. İddialara göre bu sırada, Uğur B. idaresindeki 35 ARV 46 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç anide ana yola çıktı ve kavşakta kamyonla çarpıştı.Can pazarı yaşandıMeydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hafif ticari araca bulunan Nurkadın Gümüşsu (52), bir süre önce boşandığı eşi Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge (46) yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü Uğur B. ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge, Abuzer Yakala ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı.(HG-
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