Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de şüpheli ölüm: Yaşadığı evde ölü bulundu

İzmir'de şüpheli ölüm: Yaşadığı evde ölü bulundu

Olay yerinden detay ve genel görüntü

Polis Şüpheli Ölüm Savcı Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşadığı evde bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4270 Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri, Mesut Fıçıcı'yı (49) hareketsiz olarak yerde yatar halde bulurken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede Fıçıcı’nın vücudunda kesici veya delici bir ize rastlanmadığı belirtildi. 8 yıl önce eşinden boşanmış Fıçıcı'nın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 çocuk babası olan Mesut Fıçıcı'nın 8 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement