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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu

İzmir’de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

Şüpheli Ölüm Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--Cenazenin tabuta ve cenaze aracına konulmasından görüntüler

( İZMİR )- Cansız bedeni battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde bulundu İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde, bir trans bireyin cansız bedeni evde bulunan çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Olay, gece saatlerinde Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, trans birey Kadir Yüksel’in (36) bulunduğu ikamete gelen bir yakını Yüksel’i evde bulunan çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde buldu. Yüksel’in durumundan şüphelenen yakını olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulunurken, savcının incelemelerinin ardından Yüksel’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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