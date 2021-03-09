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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'de şüpheli ölüm

- Olayın yaşandığı ev - Polislerin inceleme yapmasıİZMİR (AA) - İzmir 'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesi 126 Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan Kemal K'den (65) bir süre haber alamayan komşuları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kemal K'yi yerde hareketsiz buldu.112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Kemal K'nin öldüğünü belirlendi.Kemal K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, Kemal K'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlattı.Öte yandan, Kemal K'nin hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaçlarını karşıladığı, yaşadığı evi de komşularının kiraladığı öğrenildi.

Çilingir Polis Cenaze Hayırseverler Müstakil Ev 

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