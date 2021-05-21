Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de suç örgütüne şok baskınlar: 14 gözaltı

İzmir’de suç örgütüne şok baskınlar: 14 gözaltı

Operasyondan görüntüler

Uyuşturucu Madde Metamfetamin Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca Harekete Geç 

-Aramalardan görüntüler

( İZMİR )- Vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazanmaya çalışıyorlardı İZMİR

- İzmir’in Torbalı ilçesinde, vatandaşların üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazandığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı türde yaklaşık bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ve 2'si kurusıkı 3 silah ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçti. İlçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde, vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazanmaya çalışan, “Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarını işlediklerini öne sürülen 15 şüphelinin içinde bulunduğu suç örgütüne operasyon düzenledi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ise 882 gram metamfetamin, 404 gram kubar esrar, 137 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm’lik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 168 adet tabanca fişeği ele geçirildi.Öte yandan, gözaltına alınan 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği, 1 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement