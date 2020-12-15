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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- İzmir'de su taşkını kurbanları son yolculuğuna uğurlandı

- İzmir'de su taşkını kurbanları son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

Uzunlu Cenaze Ticari Araç Su Taşkını Dere Yatağı 

-Soner Uyar'ın ağabeyi Ceyhun Uyar ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Menderes ilçesinde taşkın sulara kapılan araçtan ve cansız bedenleri metrelerce ileride bulunan Soner Uyar ve Mehmet Aslan toprağa verildi.
Menderes ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00 sıralarında içinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, dere yatağından geçerken taşkın sulara kapılarak 800 metre sürüklenmişti. Araçta bulunan 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtulmuştu. Araçta bulunan Soner Uyar ve Mehmet Aslan ise sulara kapılarak kaybolmuştu. Kayıp kişiler için 4 kilometre uzunluğundaki derece arama çalışmaları başlatılmış ve Soner Uyar ve Mehmet Uyar'ın cansız bedenlerini 1 kilometre arayla bulunarak İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Gözyaşlarıyla defnedildi Olayda hayatını kaybeden Soner Uyar ve Mehmet Aslan'ın yakınları, bugün sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeleri teslim aldı. Cenaze işlemlerinin ardından Soner Uyar'ın cenazesi defnedilmek üzere Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Mezarlığına getirildi.
Soner Uyar'ın cenazesinin burada dualarla toprağa verilirken, yakınları gözyaşlarını tutamadı. "Yeğenim 'Babam dereye uçmuş' dedi" Cenazede konuşan Soner Uyar'ın ağabeyi Ceyhun Uyar, olay gecesinde kardeşi Soner Uyar'ın oğlunun kendisini aradığını söyleyerek, "Yeğenim, ‘Babam dereye uçmuş’ dedi.
Biz de açıkçası inanmadık. Sabah olunca diğer akrabalarım da aynı şeyi söyleyince olayın gerçek olduğuna ikna olduk. Oraya neden ve ne amaçla gittiğini bilmiyoruz. Yasak olduğu gün neden oraya gittiğini kimseye söylemedi" dedi.
Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Mehmet Uyar'ın cenazesi ise Menderes ilçesi Bahçecik Mahallesinde toprağa verildi.
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