İzmir'de şömineden çıkan yangın korkuttu

-- İtfaiye ekiplerinden görüntü

-- Söndürme çalışmalarından görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangında binanın çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangın binada ve sokakta bulunan vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Edinilen bilgiye göre yangın saat 22.00 sıralarında, Soğukpınar Mahallesi 259/3 sokakta bulunan eski bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın bina sakinlerinin bulunduğu katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebiyle binada maddi hasar meydana gelirken olay sebebiyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çatıda bulunan şömineden çıktığı öne sürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AÇ-



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