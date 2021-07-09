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İzmir’de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir’de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Hastane görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde almak istediği kişi veya kişiler tarafından silahla boynunda vurulduğu ileri sürülen kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olay, saat 04.00 sıralarında Ümit Mahallesi 7300 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde almak isteyen Doğan Can Ş. (25), sözleştiği adreste şahıslar ile buluşma gerçekleştirdi. Gerçekleşen buluşmanın ardından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışmada Doğan Can Ş., kişi veya kişiler tarafından silahla açılan ateş sonucu boynunda yaralandı. Yaralı şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayın ardından şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Doğan Can Ş.’nin yanında bir valiz olduğu ve çok sayıda suçtan da kaydının bulunduğu öğrenildi.
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