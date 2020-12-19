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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı

İzmir’de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı

- Alevlerden görüntü

Benin Polis Köpek Okul Bahçesi Trol 

-- İtfaiye ekiplerinden detay ve genel görüntü
-- Yangında alanındaki köpekten görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde bir otoparkın kulübesinde sobadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 360 çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre otoparkın bekçiliğini yapan şahsın kulübenin dışında yaktığı sobadan çıkan alevler bir anda çevreyi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, otoparkın yanında bulunan okul bahçesine sirayet etmeden yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. (AÇ-
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