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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir'de sisli hava etkili oldu

İzmir'de sisli hava etkili oldu

- Sisli havada trafikten detay ve genel görüntü

Yağmurlu Deniz Ulaşımı 

-- Arabalardan görüntü
-- Trafik ışıkları ve aydınlatma lambalarından detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de gün içerisinde yağmurlu hava etkili olurken, gece saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle sürücüler daha dikkatli oldu. İzmir'de gece saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin aydınlatma ışıkları sis bulutları arasında kayboldu. Kentte gün içerisinde yağmurlu hava etkili olurken, sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler görüş mesafesinin azalması nedeniyle daha dikkatli oldu. Sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.
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