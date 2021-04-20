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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de silahlı yaralamayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de silahlı yaralamayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Hastane Akalan Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş halde vurulan bir kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Birlik Mahallesi 4233/1 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre serbest meslek sahibi Mecit B.'nin (42) yaşadığı evden silah sesi duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Mecit B.'yi başından vurulmuş halde bulurken, yaralı adam sağlık ekiplerince ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mecit B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadelerinde evden çıkan 2 kişinin yaya olarak kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Polis, kaçtığı öne sürülen 2 kişiyi yakalamak için dün çalışma başlatırken, olayla ilgili olduğu düşünülen 2 şüpheli bu sabaha karşı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube'ye bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Öte yandan başından vurularak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mecit B.'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (AÇ-
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