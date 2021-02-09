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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

Hastane Silahlı Kavga Pompalı Tüfek 

--Yaralının ambulansa alınma görüntüsü
--Hastane genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay, gece saatlerinde Ballıkuyu Mahallesi 1053 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Mustafa K. yanında bulunan pompalı tüfekle Kemal G’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Kemal G., vücuduna isabet eden saçmalar dolayısı ile kanlar içerisinde yere yığılırken, olay sonrası şüpheli Mustafa K., hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulans ile yaralı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik ve Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, firari şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.
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