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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Silahlı Kavga Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Mermi 


- İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Atilla Mahallesi 458 Sokak’ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.L.K’nin evinde bir araya gelen M.E., ile B.A., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu B.A., tarafından tabanca ile açılan ateşin ardından M.E., vücuduna isabet eden mermi neticesinde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden kaçan B.A’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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