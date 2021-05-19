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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de silahlı çatışma: 3 yaralı

İzmir’de silahlı çatışma: 3 yaralı

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

Polis Merkezi Silahlı Baskın Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler
--Gözaltına alınan şüphelinden görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı baskında çıkan çatışma sonucu 3 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Altıntaş Mahallesi 341 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, E.S., NS., ve F.S., husumetli oldukları M.C.T’ın iş yerine ellerinde silahla baskın düzenlendi.
İş yerinin önünde içeride bulunan M.C.T’ye silah doğrultan 3 kardeş, M.C.T’nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Elinde pompalı tüfekle polislere direndi İhbar üzerine gelen polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bir süre ekiplere direnen ve iş yeri sahibi olduğu ileri sürülen M.C.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Adrese gelen ambulans vasıtası ise yaralılardan durumu ağır olan E.S., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer iki kardeş ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gözaltına alınan M.C.T., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (Mİ-
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