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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de servis minibüsü sahil bandına uçtu: 2 ağır yaralı

İzmir'de servis minibüsü sahil bandına uçtu: 2 ağır yaralı

Kaza yapan araçtan detay ve genel görüntü

Polis Bild Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazada devrilen ışıklardan görüntü
-Yoldan detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, karşı yöne geçerek sahil bandına uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil bandının boş olması, olası facianın önüne geçti. Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı birbirine bağlayan İskele Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre çevreyolundan hızlı bir şekilde seyir halinde olan 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına çarptı daha sonra ise sahil bandına uçarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 110 AKS ekipleri, araçta bulunan Murat D. (43) ve oğlu Ahmet D.'yi (18) sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen baba-oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kısıtlama, olası facianın önüne geçti Öte yandan korona virüs pandemisi öncesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı sahil bandının kısıtlama tedbirleri kapsamında boş olması da olası facianın önüne geçti. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle sahil bandına uçan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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