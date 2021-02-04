İzmir’de selin izleri temizlenmeye çalışılıyor

-Selin bastığı ev ve işyerlerinden görüntüler

-Sel mağduru Koçyiğit ailesi ve depo sahibi ile röportaj



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de 2 Şubat günü meydana gelen sel felaketinin ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, suların çekilmesiyle birlikte ev ve iş yerlerinde selin izlerini temizlemeye devam ediyor. Otizmli çocuklarıyla selden kurtulan Koçyiğit Ailesi yardım beklerken, bir kozmetik deposunu su basan esnaf 40 bin TL zarar etti. İzmir’de 2 Şubat gecesi başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu kent genelinde birçok ev, iş yeri ve otomobil sular altında kalmıştı. Selden en fazla etkilenen yerlerden biri ise Konak ilçesinde bulunan İnönü Caddesi ve Karabağlar ilçesinde bulunan Basın Sitesi olmuştu. Basın Sitesinde bir istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak yıkılmış ve duvarın koruduğu bölgeyi sular basmıştı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan binaların ise bodrum katları tamamıyla su ile dolarken zemin katların bir kısmında sular birikmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 gün boyunca çalışarak bölgedeki suları vidanjör yardımıyla çekere bölgeyi sulardan arındırdı. Suların çekilmesinin ardından geriye çamur ve sel sularının getirdiği atık malzemeler kaldı. Selin izlerini temizlemek içinse evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar kolları sıvadı. Otizmli çocuklarıyla selden kurtuldular Cadde üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında yaşayan Koçyiğit ailesinin evini tamamen kaplayan sel suları evdeki tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Tüm eşyalarının battığını söyleyen Songül Koçyiğit, “Otizmli çocuğumla ortada kaldık. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Canımızı zor kurtardık. Sel olduğunda içerideydik. Üst katlara kendimizi zor arttık. Eşim yukarı çıkın dedi, çıkmamızla beraber yan binanın duvarı yıkıldı ve su bastı. Sular bizim boyumuzu aştı” dedi.

Alper Koçyiğit ise, bahçe duvarının yıkılmasının ardından her yeri su bastığını belirterek, “Ortalık bir anda denize döndü. 2-3 dakika ile canımızı zor kurtardık. Otizmli bir çocuğumuz var. Çok mağduruz, devletimizden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 40 bin lira zarar etti Bir binanın bodrum katını kozmetik eşyalarının bulunduğu depo olarak kullanan Aydın Gürcan, “1 ayda yağması gereken yağmur birkaç saat içinde yağdı. Buna yapılabilecek bir şey yok ama sonuçta mağdur olduk. Devlet büyüklerimiz ve yerel yöneticilerimizin bizim yanımızda olacağına inanıyoruz. Allah’ın takdiri, canımızı kurtardığımıza bakıyoruz. Büyük bir felaket yaşadık. Yaralarımızı saracağız. Depo olarak kullanıyorduk, ürünlerimiz sular altında kaldı. 40 bin lira kadar zararımız var. Su 2,5 metre kadar yükseldi. Büyük bir felaket yaşadık” diye konuştu.





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