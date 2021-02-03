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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de selin izleri temizleniyor

İzmir’de selin izleri temizleniyor

Su basan bodrum katlardan görüntüler

Polis Sağanak Yağış Kanalizasyon 

-Suların çekilme işleminden görüntüler
-Vidanjörlerin suyu tahliye etmesi
-Temizlik işçilerinin çalışması
-Trafik polislerinin aldığı önlemlerden görüntüler

( İZMİR )- Gece boyunca çalışan ekipler selin izlerini yok etmeye çalışıyor İZMİR

- İzmir’de meydana gelen selin ardından sular çekilmeye başlarken, selin izlerini temizlemek için yapılan çalışmalar da gece boyunca devam etti. İzmir’de dün gece başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak yağış sele dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi’nde sel nedeniyle birçok iş yeri, ev ve araba su altında kalmıştı. Gün boyunca devam eden çalışmalarla caddelerdeki sular tahliye edilmeye çalışırken su altında kalan araçlar çekici yardımıyla taşınmıştı. Bodrum katlarda ve bina girişlerinde biriken sular vidanjörlerle tahliye edildi Selin izlerini kaldırmak için yapılan çalışmalar gece boyunca da devam etti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İZSU) bağlı ekipler, Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bodrum katlarda ve binaların girişlerinde biriken suların tahliye işlemini sürdürdü. Vidanjörler yardımıyla bodrum katlarda biriken suları çeken ekipler, çekilen suları boru vasıtasıyla kanalizasyonlara aktararak bölgeden arındırdı. Suların çekilmesinin ardından su altında kalan eşyalar ortaya çıkarken, bazı apartman girişlerinde çamurlar kaldı. Konak Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri de selin getirdiği malzemeleri ve çamura sokaktan temizlemeye çalıştı. Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de temizlik çalışmalarının yapıldığı sokak ve caddelerde çalışmaların aksamaması için önlem alarak, bazı yollarda araç geçişini tek şeritten sağladı.
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