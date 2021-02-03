İzmir’de selden sonra körfezden 25 ton çöp toplandı

-Temizleme çalışmaları



( İZMİR ) - İZMİR



- Önceki gece sabaha kadar yağan aşırı yağmurun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte yaşamı normale döndürmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, körfezden de 25 ton çöp toplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yıllık yağış miktarının yüzde 18’ini bir gecede alan kentte hayatı normale döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği şefliği ekipleri selden etkilenen bölgelerde suların çekilmesiyle açığa çıkan çamurları temizlemek için seferber oldu. Ekipler gece boyunca yol süpürme ve yıkama araçlarıyla kentin pek çok meydan, bulvar, cadde ve sokağında temizlik yaptı, altgeçitler temizlendi. Mithatpaşa Caddesi, Güzelyalı, Göztepe, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Alsancak, Birinci Kordon, Bayraklı ve Bornova'daki temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler bugün Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalarına devam etti. Körfez Denetim ekibi ise Körfez’e derelerden gelen yüzer çöpleri temizledi. Mavi Körfez 2 ve Mavi Körfez 3 deniz süpürge gemileri ve 15 kişilik kara çöp toplama ekibi, Bostanlı ve Karşıyaka’da 25 ton çöp topladı. Tahliye edilen Yeniköylülere bin kişilik yemek İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki rekor yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayanlara da destek oluyor. Görece’deki 56 mevsimlik tarım işçisi barınma alanları su altında kaldığı için geceyi Görece Çok Amaçlı Salonunda geçirdi. Mağdur tarım işçilerine çorba, yatak, yorgan, su, maske, dezenfektan, bebek bezi gibi insani yardım malzemeleri temin edildi. Menderes’te Yeniköy Balaban Göleti’nin taşmasını önlemek için göletten bırakılan suyun oluşturacağı olası tehlike göz önüne alınarak evlerinden tahliye edilen Yeniköylülere de Büyükşehir Belediyesi el uzattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye bin kişilik sıcak yemek ve erzak kolisi dağıttı.

Ayrıca ihtiyacı olanların faydalanabileceği giysi otobüsü de bölgeye gönderildi. Öte yandan, su basan toplam bin 632 ev ve işyerinde de 15 araç ve 30 personelle nakit para ve eşya desteği için tespit işlemleri başlatıldı. (AG-



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